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Aranan 2 bin 423 şüpheli yakalandı

Ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 423 şüpheli yakalandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:02
Aranan 2 bin 423 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 423 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları civarında stratejik öneme sahip bölgelerde ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler gibi) Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulama, her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park ve bahçeler ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binalarının çevreleri ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri, elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerindeki 21 bin 738 noktada gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi yapılan uygulamaya, 66 bin 503 personel katıldı, 248 dedektör köpek kullanıldı.

Ekiplerce 634 bin 841 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 186 bin 96 araç ile 3 bin 990 servis aracı denetlendi. Eksiklikleri ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle bin 7 araç trafikten men edildi, aranan 891 araç yakalandı.

Kontrollerde cinayetten 6, yağmadan 10, yaralamadan 82, hırsızlıktan 54, dolandırıcılıktan 29, cinsel tacizden 6, çocuğun cinsel istismarından 4, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 30, kaçakçılıktan 8, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan 5, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 5 ve diğer suçlardan 2 bin 184 olmak üzere 2 bin 423 aranan şüpheli yakalandı.

Ayrıca 13'ü çocuk olmak üzere kayıp 44 kişi bulundu.

Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 638 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 160 kişi gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında, 19 bin 437 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 3 iş yeri çeşitli nedenlerle kapatıldı.

Aramalarda ruhsatsız 22 tabanca, 20 av tüfeği, 79 kurusıkı tabanca, 171 mermi, 18 kesici/delici alet, 3 kilo 126 gram esrar, 9 gram eroin, 274,8 gram bonzai, 62,4 gram metamfetamin, bir ecstasy, 30 captagon, 3 bin 31 sentetik ecza, 212 litre kaçak içki, bin 539 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:02
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Türkiye Güven Huzur Uygulaması

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