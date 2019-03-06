Araması bulunan 9 kişi yakalandı Niğde’de çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı.

Niğde’de çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı. Yakalananlardan 5’i tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği Ekipleri araması bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan araması bulunan M.Ş, H.K, M.U, E.Ç, İ.G, H.D, R.B, A.S ve Ö.G gözaltına alındı. Yakalananlardan 5’i tutuklanırken, 4 ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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