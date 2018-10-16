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Suudi konsolosluğunda arama için müzakereye varıldı
Suudilerle Türk polisi arama konusunda müzakereye vardı.
16 Ekim 2018 Salı 09:10
Suudilerle Türk polisi arama konusunda müzakereye vardı.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:10
konsolos
suud
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