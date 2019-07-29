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Arama ekipleri 3 yaşındaki Kaan için çalışma başlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 18 Temmuz’da meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden 6’sının cansız bedenlerine ulaşılırken kayıp olan 3 yaşında ki Kağan Töngel’i arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlatıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
Arama ekipleri 3 yaşındaki Kaan için çalışma başlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 18 Temmuz’da meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden 6’sının cansız bedenlerine ulaşılırken kayıp olan 3 yaşında ki Kağan Töngel’i arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlatıldı. 316 kişi Kaan’ı arıyor.


Düzce’de, 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulunmuştu. Selde kaybolan çocuklardan Sinem Kaplan’ın da selin 11. gününde cansız bedenine ulaşan ekipler 12. günde, kayıp olan 3 yaşındaki Kağan Töngel’i bulmak için sabahın erken saatinde çalışmalara başladı. Ekipler, sahada hem derenin içinde hemde karada aramaya yaparken adeta her taşın altına bakılıyor.



316 kişi arıyor


Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada “316 personel, 68 araç, 3 adet 8x8 anfibik, 8 bot, 10 köpek ile arama çalışmaları devam ediyor” denildi.



Uyarılar yapıldı


Düzce Valiliği kamuoyunda 18 Temmuz öncesinde sel ve su baskınlarının yaşandığı gece saatlerinde köylerde uyarı yapılmadığı yönünde ki iddialara açıklık getirdi. Yapılan açıklamada “Meydana gelen sel ve su baskını ile ilgili olarak meteoroloji uyarı raporunun duyurulmadığı konusunda medyada çıkan bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Akçakoca Kaymakamlığına ulaşan meteorolojik uyarı mesajı, 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü ilgili tüm muhtarlıklara ve belediyemize zamanında ulaştırılmıştır. Özellikle olayın yoğun yaşandığı köylerimizde gece cami hoparlörlerinden duyurular defaten yapılmıştır. Ayrıca Meteoroloji uyarı raporları Valiliğimizce mutat olarak da basın aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulmaktadır” denildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
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