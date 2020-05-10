Aralıklı oruç (intermittent fasting) nedir?

Bilim adamları tarafından son dönemde tavsiye edilen Aralıklı Oruç (intermittent fasting) ne demektir? Hangi hastalıkların tedavisine iyi geliyor? Nasıl bu kadar popüler oldu? İşte yanıtı...

Bilim adamları tarafından tavsiye edilen Aralıklı Oruç, İslam literatüründe Hz. Davud Orucu olarak nitelendirilen oruç çeşidene çok benziyor. International Food Information Council Foundation (Uluslararası Gıda Enformasyonu Konseyi Kurumu) araştırmasına göre, geçen yılın en popüler diyeti "aralıklı oruç" diyeti oldu.

Aralıklı oruç şekilleri:

16-8 diyetinde günün 16 saati oruç tutmak, yani hiçbir şey yememek gerekiyor. Yemek yenebilen 8 saatlik aralık için genelde öğlen 12 ile akşam 8 arası tercih ediliyor.

5-2 diyetinde haftanın arka arkaya olmayan iki günü, günlük alınması gereken kalorinin sadece yüzde 25'i alınıyor.

24 saatlik oruçta da haftanın ya da ihtiyaca göre sadece ayın bir günü hiçbir şey yenmiyor.