Aralık 2018 Dünya Gündemi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları toplantısı ve İngiliz Parlamentosunun Brexit anlaşmasını onaylaması, aralık ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

Aralık ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Aralık

- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G-20 Liderler Zirvesi'nin son gününde düzenlenecek oturumların ardından G20 Liderler bildirgesinin imzalanacak. Zirve, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin G20 2019 sunumu ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.

- Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Uluslararası Kadınlar Derneğince (IWA) geleneksel Kış Kermesi düzenlenecek.

- Kazakistan'da Birinci Cumhurbaşkanı Günü kutlanacak.

2 Aralık

- İspanya'da Endülüs Özerk Yönetimi Meclisi seçimleri yapılacak.

- İspanya'da dünyaca ünlü San Silvestre Maratonu koşulacak.

- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (TYB) ile Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği tarafından "Türkiye Mezunları" buluşması gerçekleşecek.

- Kazakistan'da yabancı ülke büyükelçilikleri hayırsever fuarı düzenleyecek.

3 Aralık

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.

- Brüksel'de Avro Grubu Toplantısı ve Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak.

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da uluslararası gönüllüler forumunda konuşacak.

- New York’ta, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e Hudson Institute tarafından ödül verilecek.

4 Aralık

- Brüksel'de, AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı, AB Telekomünikasyon, Ulaştırma ve Enerji Konseyi Toplantısı ve NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 24. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknoloji Fuarı (Bakutel 2018) düzenlenecek.

- Washington'daki Ortadoğu Enstitüsü, Yıllık Türkiye Konferansı gerçekleştirecek.

5 Aralık

- Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Sırbistan'ı ziyaret edecek.

- İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi, Kıbrıs'taki İngiliz üslerini ziyaret edecek.

- Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'da Slovenya Başbakanı Maryam Sarec ile görüşecek.

- Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında, "E- Hukuk Konferansı" düzenlenecek.

6 Aralık

- İtalya'nın Milano kentinde 25. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlenecek.

- Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı, Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları gerçekleştirilecek.

- Almanya'da Avrupa Merkez Bankası genel oturumu düzenlenecek.

- Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunacak.

- Trump'ın Kudüs kararının yıl dönümü.

7 Aralık

- Almanya'nın Hamburg kentinde, Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yeni genel başkanını seçecek.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Moskova'da görüşecek.

8 Aralık

- Arnavutluk'ta Ulusal Gençlik Günü kutlanacak.

- Özbekistan Anayasası'nın kabul edilişinin 26. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

9 Aralık

- Sert Brexit yanlısı aşırı sağ gruplar Londra'da "Brexit ihaneti" yürüyüşü düzenleyecek.

10 Aralık

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB Dışişleri Konseyi toplanacak.

- Bakü'de, "Tarım teknolojileri ve yeşil enerji" temalı uluslararası konferans düzenlenecek.

11 Aralık

- AB Genel İşler Konseyi Brüksel'de bir araya gelecek.

- Brüksel'de Türkiye-AB Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenecek.

- İngiliz parlamentosu Brexit Anlaşması'nı oylayacak.

12 Aralık

- Londra’da, "Değişen Ortadoğu’da Türkiye" paneli düzenlenecek.

- Kırgızistan'da, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yıl dönümünde anılacak.

- ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in Manhattan mahkemesinde davası görülecek.

13 Aralık

- Brüksel'de 2 gün süresince AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

14 Aralık

Bakü'de, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

16 Aralık

- Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Salome Zurabişvli yemin töreninde yemin edecek.

- Kazakistan’da Bağımsızlık Günü kutlanacak.

17 Aralık

- Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Afrika-Avrupa Formu düzenlenecek.

19 Aralık

- Michelle Obama, New York'ta yeni çıkan kitabı "Becoming"in tanıtımını yapacak.

20 Aralık

- Brüksel'de AB Çevre Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda 2018'e ilişkin yıllık basın toplantısı düzenleyecek.

- Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın mahkemesine devam edilecek.



21 Aralık

- Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı kutlanacak.

22 Aralık

- İspanya'nın dünyaca ünlü Noel piyangosunun çekilişi yapılacak.

25 Aralık

- Katolik Hristiyanlar, Noel Bayramı'nı kutlayacak.

31 Aralık

- Dünyada yılbaşı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- ABD'nin 2017 Ekim'de verdiği UNESCO'dan çekilme kararı yürürlüğe girecek.







