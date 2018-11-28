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Aralarında Kılıçdaroğlu ve Buldan da var... Fezlekeler Meclis'te!

Aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 21 milletvekili hakkındaki, "dokunulmazlıklarının kaldırılması" fezlekesi Meclis'e sunuldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:18
Aralarında Kılıçdaroğlu ve Buldan da var... Fezlekeler Meclis'te!

27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı'nın ilk dokunulmazlığın kaldırılması fezlekeleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İlk fezlekeler; CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait 43 dosyayı içeriyor.

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Özel'in yanı sıra TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen diğer milletvekillerine ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri şunlar:

"Bay Kemal" hakkında 3 dosya

HDP Grubu: Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul.

CHP Grubu: Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal.

Meclise gönderilen fezlekeler arasında Kılıçdaroğlu'nun 3 dosyası yer alırken; Uca'nın 9, Taşçıer ve Öztürk'ün 4'er, Başaran'ın 3, Taşdemir, Demir, Erdoğmuş ve Erdoğdu'nun 2'şer fezlekesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:18
  1. Batman
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Tokat
  5. Manisa
  6. Kars
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Gaziantep
  10. Edirne
  11. Diyarbakır
  12. Burdur
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Ağrı
  16. CHP
  17. HDP
  18. fezleke
  19. dokunulmazlıkların kaldırılması

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