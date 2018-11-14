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Aralarında emekli albay ve memurlar da var! Sahte MİT'çilere 'Sahte Yüzler' operasyonu!

Kendilerini ‘MİT’ personeli olarak tanıtan ve aralarında emekli albay ile ihraç edilen memurların da bulunduğu dolandırıcılık çetesi çökertildi. Ankara polisinin Başkent merkezli İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirdiği eş zamanlı 'Sahte Yüzler' operasyonuyla çökertilen çetenin 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:50
Aralarında emekli albay ve memurlar da var! Sahte MİT'çilere 'Sahte Yüzler' operasyonu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi 3 büyük şehirde faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi tespit edildi.

Yapılan tespit sonucu çeteyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, çetenin devlet tarafından orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış 2B arazileri satmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarını belirledi.

Kendilerini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtmışlar

Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, çete üyelerinin kendilerini devlet kurumlarında üst düzey yönetici ve MİT Bölge Başkanı olarak tanıttıklarını saptarken, çete lideri Metin Ş.’nin olayları İstanbul’dan yönettiği öğrenildi. Harekete geçen ekipler alınan tüm yasal izinlerin ardından operasyonun düğmesine bastı.

 

Başkent polisinin koordinesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sahte Yüzler” operasyonuyla çete lideri Metin Ş. dahil 15 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan çete üyelerinin günümüze kadar 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen çete üyelerinden, Metin Ş., Hasan Ş. ve Efkan Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:50
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. MİT
  5. sahte MİT'çi

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