0553 313 94 23

Bu isimlerin şarlatan Adnan Oktar sevgisi nereden geliyor?

Alıkoyduğu genç kızları kendisine ait kanalında sapkın yayınlarına alet eden ve geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine konulan suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a birçok Orgeneral ve Korgeneralin yeni yıllarda ve bayramlarda kutlama mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

23 Ekim 2018 Salı 14:29
Bu isimlerin şarlatan Adnan Oktar sevgisi nereden geliyor?

Ailesinden kopardığı genç kızları alıkoyarak kendi kanalında yaptığı sapkın yayınlarıyla tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Adnan Oktar, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Hakkında 31 ayrı suçlama bulunan ve yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kadın ve çocuğun farklı zamanlarda cinsel tacize uğradığını belirterek şikayetçi olduğu Adnan Oktar'a çok sayıda subay rütbesindeki askerin özel günlerde kutlama kartları gönderdiği ortaya çıktı.

Orgeneralller, Korgeneraller...

Yaptığı sapkınlıklarla tanınan Oktar'a ordudan bazı Orgeneral ve Korgeneral rütbesinde bulunan subayların bayramlarda ve yılbaşlarında kutlama kartları gönderdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle hakkında çok sayıda şikayet bulunan Oktar'a bu kişilerin neden kutlama mesajı gönderdiği merak konusu oldu.

İşte o kartlar;








Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:29
  1. adnan oktar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yakup Köse, “ByLock İsmail”i böyle madara etti!
    1. Yakup Köse, “ByLock İsmail”i böyle..
    2. Etiler'de huzurevinde feci ölüm
    3. Ajanslar duyuruyor! Ceset parçaları..
    4. Cemal Kaşıkçı analizi: Türkiye krizi..
    5. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi parçalar..
    6. Elmayla zayıflayabilirsiniz
    7. Balgam sökmek için...
    8. DAEŞ için eleman temin eden 11 kişi..
    9. Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı mı?
    10. Soylu açıkladı: Uçak yapmaya bile..
    11. Cem Özer öldü mü?
    12. Ev döşeyecekseniz...
    13. Cem Özer yoğun bakımda!
    14. Rusya ABD'yi uyardı!
    15. Öğretmenlere yan alan yüksek lisans..
    16. Yakı otu nelere iyi geliyor?
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben el..
    18. Kral Selman'dan Kaşıkçı açıklaması!
    19. İstanbul Adliyesi'nde bıçaklı kavga!
    20. Firari savaş pilotu yakalandı! Kimlik..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?