Bu isimlerin şarlatan Adnan Oktar sevgisi nereden geliyor?

Ailesinden kopardığı genç kızları alıkoyarak kendi kanalında yaptığı sapkın yayınlarıyla tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Adnan Oktar, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Hakkında 31 ayrı suçlama bulunan ve yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kadın ve çocuğun farklı zamanlarda cinsel tacize uğradığını belirterek şikayetçi olduğu Adnan Oktar'a çok sayıda subay rütbesindeki askerin özel günlerde kutlama kartları gönderdiği ortaya çıktı.

Orgeneralller, Korgeneraller...

Yaptığı sapkınlıklarla tanınan Oktar'a ordudan bazı Orgeneral ve Korgeneral rütbesinde bulunan subayların bayramlarda ve yılbaşlarında kutlama kartları gönderdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle hakkında çok sayıda şikayet bulunan Oktar'a bu kişilerin neden kutlama mesajı gönderdiği merak konusu oldu.

İşte o kartlar;















