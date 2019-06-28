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Araklı’daki selde zarar gören okul yıkılıyor

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde zarar gören Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu yıkılıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 12:07
Araklı’daki selde zarar gören okul yıkılıyor

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde zarar gören Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu yıkılıyor.


Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin kaybolduğu selde büyük zarar gören Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu için yıkım kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde zarar görmeyen malzemelerin tahliyesine başlandığı okulda bugün itibariyle yıkım işlemi başladı. İş makineleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıma başlanılan okulda selin meydana geldiği gün zemin ve bodrum katında temizlik yapan 10 kişi üst katlara kaçarak selden kurtulmuştu.



Vali Ustaoğlu helikopter ile inceleme yaptı


Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, beraberindeki Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve Trabzon AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı ile birlikte sel bölgesinde havadan helikopterle inceleme bulundu. Çamlıktepe Mahallesi’nde yapılan hasar tespit çalışmalarında 7 konut, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 kamu binasının yıkıldığı, 11 konut ve 3 iş yerinin ağır hasar aldığı tespit edildi. 11 konutun az hasar gördüğü selde 5 konut ise hasar görmedi. Sel nedeniyle tarımsal ve hayvansal zararların meydana geldiği Çamlıktepe’de 7 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Yeşilyurt Mahallesi’nde de etkili olan selde 25 kovan zarar gördü. Yeşilyurt’ta 30, Yüceyurt’ta 20, Çamlıktepe’de ise 60 dekar fındık arazisi zarar gördü.



2 kişiyi arama çalışmaları 11. günde sürüyor


Öte yandan Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı sel bölgesinde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir’i (16) bulmak için 301 kişilik ekip tarafından 11. günde arama çalışmaları güzergah boyunca devam ediyor. Heyelan meydana gelen bölgelerde arama çalışmalarına yoğunluk veren ekipler, her yeri didik didik arıyor. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve askeri helikopterler ile havadan taranan bölgedeki aramalarda 2 kadavra köpeği de kullanılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:07
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