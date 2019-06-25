0553 313 94 23

Araklı’daki selde bulunan cesedin Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan vatandaşların arama çalışmalarında bulunan cesedin Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi.

25 Haziran 2019 Salı 14:08
Araklı’daki selde bulunan cesedin Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan vatandaşların arama çalışmalarında bulunan cesedin Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi.


Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü yaşanan selde yürütülen arama çalışmalarında önceki gün bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin mahalle sakinlerinden Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi.


Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri ise şöyle:


"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar, Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner ve Halim Köse”


18 Haziran tarihinden itibaren yapılan çalışmalarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 2 kişinin bulunması için arama faaliyetleri devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye’de yol kenarına döşenen bomba patladı
    1. Suriye’de yol kenarına döşenen bomba..
    2. Ayakkabı sektörü yol haritası..
    3. Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık..
    4. Kadın Golf Milli Takımı'nda Avrupa..
    5. Seçim sonrası çarpıcı yorum:..
    6. Milyon dolarlık beş yıldızlı otel..
    7. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    8. Helikopter müdahale ediyor!..
    9. Başkan Akın, Türkiye dördüncüsü..
    10. Siirt Üniversitesi taban puanları 2019..
    11. Halk toplantısında Datça’nın tüm..
    12. Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    13. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    14. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    15. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    16. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    17. Viranşehir’de korkunç kaza
    18. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    19. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    20. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    21. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    22. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    23. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    24. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    25. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    26. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    27. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    28. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    29. Haşim Kılıç’ın acı günü
    30. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı