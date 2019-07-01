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Araklı'daki sel

Afetin 14'üncü gününde 230 kişilik ekip, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalara devam ediyor

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
Araklı'daki sel

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde kaybolan 2 kişinin bulunması için sağanak nedeniyle ara verilen çalışmalara 230 kişilik ekiple yeniden başlandı.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Arama kurtarma timleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden geçen Kara Dere'nin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapıyor.

Afetin 14'üncü gününde JAK timlerinin yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Samsun AFAD, jandarma, sahil güvenlik, UMKE, Türk Kızılay, 112 Acil Servis, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ve DSİ'den olmak üzere 230 personelin katıldığı çalışmalarda 48 araç, AFAD konteyner tırı, bir helikopter, bir gemi, 52 iş makinesi ile bir kadavra köpeği kullanılıyor.

Sel nedeniyle kapanan Araklı-Bayburt kara yolundaki çalışmalar ile hasar gören binaların yıkım işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
  1. Araklı ilçesi
  2. sel
  3. Trabzon

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