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Araklı'daki sel

Kayıp 2 kişinin bulunabilmesi için 301 kişilik ekip, çalışmalara 11'inci günde devam ediyor

28 Haziran 2019 Cuma 12:01
Araklı'daki sel

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 2 kişinin bulunması için 301 kişilik ekip, 11'inci günde çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde, 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Arama kurtarma timleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden geçen Kara Dere'nin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapıyor.

Afetin 11'inci gününde, JAK timlerinin yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize Deniz Polisi, Erzurum Emniyet, UMKE, Türk Kızılay, 112 Acil Servis, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 301 personelin katıldığı çalışmalarda, 59 araç, AFAD konteyner tırı, bot, 2 helikopter, 74 iş makinesi ile iki de kadavra köpeği yer alıyor.

Sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda da iş makineleriyle çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindeki Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl AFAD Müdürü Ömer Kıratlı ile sel bölgesini ziyaret ederek, havadan helikopter ile incelemede bulundu.



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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:01
  1. Araklı'daki sel
  2. Trabzon

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