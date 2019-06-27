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Araklı'daki sel

Kayıp iki kişinin bulunabilmesi için 305 kişilik ekip, çalışmalara 10'uncu günde devam ediyor

27 Haziran 2019 Perşembe 11:16
Araklı'daki sel

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 2 kişinin bulunması için 305 kişilik ekip, onuncu günde çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde, 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Arama kurtarma timleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden geçen Kara Dere'nin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapıyor.

Afetin 10'uncu gününde, JAK timlerinin yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize Deniz Polisi, Erzurum Emniyet, UMKE, Türk Kızılay, 112 Acil Servis, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 305 personelin katıldığı çalışmalarda, 55 araç, AFAD konteyner tırı, bot, 2 helikopter, 71 iş makinesi ile iki de kadavra köpeği yer alıyor.

Sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda da iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:16
  1. Araklı'daki sel
  2. Trabzon

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