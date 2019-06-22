0553 313 94 23

Araklı'daki sel

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için JAK, AFAD, UMKE ve AKUT başta olmak üzere 321 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor - Sel nedeniyle trafiğe kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda da iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
Araklı'daki sel

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 3 kişinin bulunması için JAK, AFAD, UMKE ve AKUT başta olmak üzere 321 kişilik ekip, 5'inci günde çalışmalarını sürdürüyor.

18 Haziran'da ilçeye bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucunda oluşan sel ve heyelanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam etti.

Derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yapan arama kurtarma timlerine, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor.

Olayın dördüncü gününde, JAK timlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Türk Kızılay, 112 Acil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, TİSKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplamda 321 personelin dahil olduğu çalışmalara, 74 araç, lastik bot, helikopter, 44 iş makinesi ile bir de kadavra köpeği katılıyor.

Bu arada, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda iş makineleriyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kepçe, greyder ve iş makinelerinin katıldığı çalışmayla dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek yolun trafiğe açılması hedefleniyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
  1. Araklı'daki sel
  2. Trabzon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor
    1. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    2. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    3. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    4. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    5. "Turu geçebilecek güçteyiz"
    6. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    7. Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya
    8. Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
    9. Askerler ne zaman erken terhis olacak?..
    10. Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy..
    11. İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını..
    12. ODTÜ Gençlik Parkı ilk mezunlarını..
    13. YKS maratonu öncesi adaylara "verimli..
    14. Plaj hentbolunda gözler Avrupa..
    15. İlk tematik müzik üniversitesi..
    16. "Kumpas davalarının başlama tarihi, 15..
    17. Ambulans bu defa doktoru ameliyata..
    18. Türk profesöre ABD'deki dahiler..
    19. Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursları’na ilgi
    20. "Türklerin bileğinden herkes korksun"
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!