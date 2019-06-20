Araklı'daki sel

TRABZON (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planını tamamlamış ve bu ay sonunda veya gelecek ayın ilk haftası açıklamış olacaklarını belirterek "Diğer taraftan da Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içinde tamamlayacağız. İnşallah bu 4 ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecine ve yeni inşaatların yapım sürecine bu yıl içinde başlamak istiyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Araklı ilçesindeki sel ve heyelan bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Haziran Salı günü Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sebebiyle 7 kişinin vefat ettiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu, 2 yaralının da tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Diğer taraftan yaptıkları tespit çalışmaları çerçevesinde şu an itibarıyla 9 yıkık bina olduğunu ifade eden Kurum, 12 binanın ağır hasarlı olduğunu, 11 binanın da hafif hasarlı tespit edildiğini belirtti. Kurum, vatandaşın yaralarını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmayı Valilik koordinasyonunda yaptıklarını aktardı.

Diğer taraftan Bakanlığın koordinasyonunda iklim değişikliğiyle ilgili mücadele çerçevesinde bir çalışma başlattıklarına dikkati çeken Kurum, "Çalışmamızda artık bu ay sonu itibarıyla son safhaya geldik. İşte küresel iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan yağmurlar, seller, heyelanlar ve afetlerin artık şiddeti ve sayısı artmakta. Biz de ülkeler olarak iklim değişikliği ile mücadele noktasında tedbirler almak durumunda, zorundayız." diye konuştu.

- "Trabzon, Rize, Ordu, Giresun öncelikli illerimiz"

Bakan Kurum, bu çerçevede de bilhassa Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel, heyelan ve bu afetlere karşı şehirlerin, köylerin ve ilçelerin altyapısını güçlendirmek adına tedbirler alacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Daha önce o dere güzergahı üzerinde yıllardır yaşanan sellerde sağlam duran binalarımız artık duramaz hale geldi. O yüzden eylem planının en önemli projesi şudur, değerli arkadaşlar. Tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun öncelikli illerimiz. Bu illerimizdeki şehrin içinden geçen derelerde ve bu derelerin koruma bandı içerisinde kalan veya şu an iklim değişikliği sebebiyle artık burada olmaması gereken binaları, birinci, ikinci, üçüncü öncelik olarak tespitlerini yapıyoruz ve bir ay içinde bu tespitlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle bu dört ilimizde dere güzergahı üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın taşınması amacıyla konutlar üretecek ve bu konutlara vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde taşıma yardımı, kira yardımı vermek suretiyle de bu konutlara vatandaşlarımızı taşıyacağız ve bu çerçevede de vatandaşımızın hem can güvenliğini hem de mal güvenliğini korumuş olacağız."

Depremler kadar bu doğal afetler, seller ve heyelanların da Karadeniz Bölgesi için önem arz ettiğini hep birlikte gördüklerini dile getiren Bakan Kurum, "O yüzden de bu tedbirleri daha da artırarak almak durumundayız ve bu tedbirleri de alacağımızı buradan yine tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kurum, Araklı'daki afette hayatını kaybeden 7 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, tüm Trabzon, Araklı ve millete başsağlığı dileyerek "İnşallah yakın zamanda bulacağımız, sağ salim bulma ümidiyle 3 vatandaşımızı da arıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin eylem planına ilişkin sorusu üzerine Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış ve bu ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacağız, diğer taraftan da Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içinde tamamlayacağız. İnşallah bu 4 ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecine ve yeni inşaatların yapım sürecine bu yıl içinde başlamak istiyoruz."

- "Risk taşıyan tüm binaları bölgeden kaldıracağız"

Kurum, "Geçici bir tedbir olacak mı?" sorusuna da "Geçici bir tedbir, bu işe ilişkin simülasyon da yapıyoruz. İklim değişikliğinin bu etkisinden kaynaklı, taşınması gereken binaların tespiti, taşınmasını hemen yapacağız." yanıtını verdi.

"Dere yataklarına yapılan binalardan bahsediyoruz. Bugünkü selde zarar gören binaların bir tanesi de okul binası. Bu okul binasıyla ilgili de bir tasarruf olacak mı?" sorusu üzerine Bakan Kurum, okul binasını da buradan kaldıracaklarını, dere güzergahı üzerinde hayatın, vatandaşın can ve mal güvenliği için risk taşıyan tüm binaları bölgeden kaldıracaklarını söyledi.

Kurum, "Bu noktada Karadeniz'in genel sıkıntılarından, vatandaşlardan aldığımız görüşlerde, HES'lerin doğal dengeyi Karadeniz güzergahı üzerinde bozduğuyla ilgili çok ciddi iddialar var. Bununla ilgili nasıl bir yorum getireceksiniz" sorusunu yanıtlarken şunları kaydetti:

"HES'ler bizim Bakanlığımızın görev kapsamında değil. Tarım ve Orman Bakanlığımızın görev kapsamında. Bakanımız daha net cevap verecektir ancak yapılan tüm projelerde tüm mühendislik hesaplarının yapıldığını, bu çerçevede bu projelerin yapıldığını düşünüyorum ancak ilgili Bakanlığımız daha net cevap verecektir."

Bakan Kurum'a incelemelerinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.



