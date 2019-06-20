Araklı'daki sel Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden Baki Turhan toprağa verildi- Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Baki Turhan, son yolculuğuna uğurlandı. Turhan için öğle namazını müteakip Yomra ilçesi Yokuşlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Turhan'ın yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra Kaymakamı Hasan Balcı ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Bakan Turhan ve beraberindekiler, törende Turhan'ın ailesine taziyelerini iletti. Törenin ardından Turhan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yokuşlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.







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