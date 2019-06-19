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Araklı'daki sel

Kayıp 6 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:31
Araklı'daki sel

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası kaybolan 6 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın ardından bölgeye gelen JAK, Trabzon ve Samsun AFAD, UMKE ekiplerinin başlattığı çalışmalar dere yatakları ile göçüklerin yaşandığı alanlarda yoğunlaştırıldı.

Dalgıç adamların da eşlik ettiği çalışmalarda, sel sonrası yıkılan binalarda arama köpekleriyle kayıp vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Karadan yoğun olarak sürdürülen çalışmalara, havadan da İHA ve askeri helikopterlerle destek veriliyor.

Bölgede yürütülen çalışmalarda, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, itfaiye, DSİ, AKUT ve Türk Kızılay ekipleri de görev yapıyor.

Bu arada, sağanak uyarısı nedeniyle jandarma ekipleri, dere yatağı ve çevresinde bulunan vatandaşlara, olay yerini terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:31
  1. Araklı
  2. sel
  3. Trabzon

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