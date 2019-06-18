Araklı'daki sel

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki sele ilişkin, "Yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 2 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şu an 8 vatandaşımız mevcut." dedi.

Vali Ustaoğlu, Araklı Kaymakamlığı kriz koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada millete başsağlığı diledi.

Bugün saat 14.00 civarında Araklı ilçesinin Çamlıktepe mevkisinde yoğun yağış sonucu sel felaketi meydana geldiğini anımsatan Ustaoğlu, "Arkadaşlarımızla birlikte olay yerine gittik, orada incelemelerimizi yaptık. Yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 2 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şu an 8 vatandaşımız mevcut. Onları da arkadaşlarımız, tüm ekiplerimizle arama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ustaoğlu, bölgede Trabzon AFAD'ın yanı sıra civar illerden de AFAD ekiplerinin görev yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza da bağlı bir helikopterle heyelanın, sel felaketinin olduğu bölgede başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Şu an helikopterlerimizle tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız var. Helikopterle birlikte normal AFAD ekiplerinin kurduğu seyyar sistemlerle toplamda 67 vatandaşımızın bölgeden tahliyesi, yani güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şu an Araklı Devlet Hastanesinde 2 vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan biri o bölgedeki bir imamımıza ait, kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı Belediyemizin işçisi olarak o bölgede çalışan belediye personelimiz."

Vali Ustaoğlu, bir gazetecinin, ölü sayısını daha önce 6 olarak açıklamasına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız tabii helikopterlerle yoğun bir faaliyet içerisindeydiler. Helikopterlerle yaralıların intikalini önce sanki 'Cesetler bulundu.' diye bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız, şu an onlar da hastanede, bir sıkıntı yok. Şu an 2 kayıp vatandaşımıza ulaşıldı, 8 vatandaşımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor."

Yolların açılıp açılmadığı sorusu üzerine Ustaoğlu, selin, heyelanın yaşandığı derenin kenarına kadar gittiğini ifade ederek, "Köyümüzün muhtarıyla da konuştum. Oradaki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tahliyesi konusunda onlarla da istişarelerimiz yaptık. Şu an bizim başta DSİ'nin, Karayollarının, Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri heyelanın ve sel felaketinin olduğu bölgeye intikal halindeler. Zannediyorum şu sıralarda ulaşmışlardır diye düşünüyorum. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vali Ustaoğlu, bir basın mensubunun, "Baraj söz konusu, barajdaki son durum nedir?" sorusuna, "Arkadaşlar o yanlış bilgi. Öyle kamuoyunda, farklı şeylerde sanki HES barajında bir sıkıntı oldu gibi bir bilgi kirliliği var. Öyle bir durum söz konusu değil." yanıtını verdi.

Bu akşam yağış beklemediklerini de aktaran Ustaoğlu, "Zaten şu an AFAD ekiplerimiz, tüm arama kurtarma ekiplerimiz olay yerinde. Jandarma Genel Komutanlığımızdan 30 tane JAK ekibimiz gelmek üzere. Yine civar illerden AFAD ekiplerimiz olay yerinde. Yoğun bir şekilde vatandaşımızın bu mağduriyetinin giderilmesi, bir an önce yaraların sarılması için tüm ekipleri seferber durumdadır." diye konuştu.



