Araklı'daki sel Vali İsmail Ustaoğlu, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlardan etkilenen bölgede inceleme yaptı. Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Arkın Eken, Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer yetkililerle aşırı yağıştan dolayı heyelan yaşanan Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerine geldi. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.



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