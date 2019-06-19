Araklı'daki sel (2)

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sele ilişkin gerek hasarlar gerekse vatandaşın kayıplarının tazminiyle ilgili gerekli müdahalenin hemen bugün itibarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Araklı ilçesindeki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Soylu, gerek hasarlar gerekse vatandaşın kayıplarının tazminiyle ilgili gerekli müdahalenin hemen bugün itibarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Bulundukları bölgede yer alan okula değinen Soylu, "Bu okulun alt katları ciddi biçimde etkilenmiş durumda. Onun için buradaki hasarın tamamen karşılanması konusunda arkadaşlarımız tespitleri yapıyor, yapacaklar. Vatandaşlarımızın da bu konudaki hasarları tespit edilecek ve gereği yerine getirilecektir." ifadesini kullandı.

Yaşanan afetten ötürü "geçmiş olsun" ve baş sağlığı dileklerini yineleyen Soylu, "Tabii bu coğrafyanın kendine ait heyelanları, sel baskınları oluyor ve bunlara ait tedbirler de sürekli alınmaya çalışılıyor ama en tepeden gelen bir selin, daha doğrusu kopmanın, heyelanın oluşturduğu böyle bir felaketle karşılaştık." diye konuştu.

Bakan Soylu, olayın meydana geldiği andan itibaren Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, bir müddet sonra da kendisinin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile olay yerine geldiklerini anımsatarak, "Bu konularda doğayla mücadele etmek değil, doğayla savaşmak değil, bazen onun arzu ettiği şekilde de davranmak belki de bizim yapmamız gereken tedbirlerimizi de alarak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tamamen doğal bir afet"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise bir gazetecinin "HES borusunun patladığına dair köy sakinlerinden eleştiriler duyduk." ifadesini kullanması üzerine, "Burada HES ile alakalı hiçbir durum yok. Tamamen doğal bir afet." vurgusu yaptı.

Bölgedeki coğrafyanın zorluğuna işaret eden Pakdemirli, "Gerçekten zorlu bir coğrafyada vatandaşlarımız hayat mücadelesi veriyorlar burada ancak bunun da ilacı köklü bitkilerin, sıkı bitkilerin, ağaçların burada olması." dedi.

Pakdemirli, heyelan riski haritalarının AFAD ve kendi Bakanlığının birimleri tarafından sürekli çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Meteoroloji de bize bağlı olduğu için meteorolojik faaliyetler açısından son 5 gündür çok düşen yağışlardan dolayı gerekli uyarıları yaptık. Dün itibarıyla da Valiliğimiz halkımıza tüm uyarıları yaptı. Yani 'Bu bölgeyi terk edin, daha yüksek yerlere geçin.' diye. Zaman zaman bu uyarıları dikkate almamızda belki eksikliklerimiz oluyor ama Türkiye'de bu 1 saniyede geliyor ve size bu felaketin bu kadar yakın olduğunu bazen hissedemiyorsunuz. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır, yaralılarımıza da şifa versin."

- "3 gün daha yağış olacak"

Bakan Soylu'nun gerekli bilgileri verdiğini ancak bundan sonrasının da olduğunu, çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"3 gün daha yağış bekleniyor. Şu anda havanın güneşli olmasının bizi aldatmaması lazım. O yüzden burada arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. İş makinelerimiz çalışıyor. Kayıplarımız arasında iş makineleri içerisindeki operatörlerimiz de var. Bu sebeple vatandaşlarımıza mümkün mertebe daha emniyetli yerlere gitmesini şiddetle öneriyorum. Çünkü ne geleceğini bilmiyoruz şu anda. 3 gün daha yağış olacak. Mal tabii ki canın yongası. Vatandaşlarımız böyle bir travma yaşamışlar. Burada kalmak isteyebilirler ama herhalde kolluk kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz de onları en tatlı şekilde ikna edecek yolları bulacaklardır diye düşünüyorum."

Bakan Pakdemirli, "tarım arazilerindeki hasar ve telef olan hayvanlara" ilişkin soru üzerine, yaşanan acının çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Acımız çok büyük, hayvanları, tarım arazilerini konuşmaya gerek yok. Buradaki tüm tespitler, arama kurtarma faaliyetleri ve bulmamız söz konusu 6 vatandaşımızın inşallah bir kısmını canlı buluruz. Bu faaliyetleri tamamladıktan sonra her türlü gereğini yaparız. Hem tarımsal faaliyet hem de hayvan bakımından biz üstümüze düşen ne varsa, bunların gerekiyorsa tamamının tazmini konusunda üzerimize düşeni yapmaya Bakanlık olarak hazırız. Bunun sözünü hem Belediye Başkanı hem Valimize dün geceki toplantılarda ifade ettik." diye konuştu.

Cuma gününe kadar aralıklı olmak üzere yağış beklediklerini yineleyen Pakdemirli, "O yüzden vatandaşlarımızın mümkün mertebe daha emniyetli alanlarda konaklamasının temini çok değerli. Yerel yönetimler, belediyemizden, büyükşehir belediyemizden, valimizden bekliyorum." dedi.

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'ye incelemelerinde, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve diğer ilgililer de eşlik etti.

(Bitti)