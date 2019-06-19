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Araklı'daki sel (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce bir kişiye daha ulaşıldı ve bizim belirlediğimize göre ve burada elde ettiğimiz, tüm köyde çalışmalarla yapılan değerlendirmelerde 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda da arkadaşlarımız özellikle hangi bölgelerde olabileceklerini düşünerek oraya yoğunlaşıyorlar"

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:30
Araklı'daki sel (1)

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı ilçesindeki sele ilişkin, "Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce bir kişiye daha ulaşıldı ve bizim belirlediğimize göre ve burada elde ettiğimiz, tüm köyde çalışmalarla yapılan değerlendirmelerde 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda da arkadaşlarımız özellikle hangi bölgelerde olabileceklerini düşünerek oraya yoğunlaşıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Araklı ilçesindeki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Soylu, dün kuş uçuşu 7-8 kilometre civarı olan bir tepenin heyelanla birlikte akması suretiyle önüne dereyi de alarak oluşturduğu selin, iki derenin birleştiği bu alanda ciddi tahribata yol açtığını belirterek, "İlk belirlemelerde hemen 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti, ardından 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmişti." diye konuştu.

Burada 4-5 gün önce ciddi yağmur yağdığına işaret eden Soylu, "Bunun üzerine gerek DSİ gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de Araklı Belediyesi ekipleri burada çalışıyorlardı. Tam da öğle molası verdikleri zaman dilimi içinde, hemen karşıda bir bakkal diyebileceğimiz, köy bakkalı diyebileceğimiz bir yerde yemek yerken, istirahat ederken sel onları burada yakalamış oldu." dedi.

Soylu, 4 kullanılmakta olan, 3 de yarı kullanılan ama içinde kimsenin bulunmadığı bina olmak üzere toplam 7 binayı selin yerinden sökerek götürdüğünü ancak temellerinin kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İş makineleri, ağır iş makineleriyle arama kurtarma çalışmaları sabah başladı tekrar çünkü arazi ve alanı taradı arkadaşlar, taramaya hala devam ediyorlar. 280 arama kurtarma ekibimiz jandarmadan AFAD'a kadar, AKUT'a kadar arama kurtarma ekipleri şu anda bu hatta boylu boyunca aramaları devam ettiriyorlar. Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce bir kişiye daha ulaşıldı ve bizim belirlediğimize göre ve burada elde ettiğimiz, tüm köyde çalışmalarla yapılan değerlendirmelerde 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda da arkadaşlarımız özellikle hangi bölgelerde olabileceklerini düşünerek oraya yoğunlaşıyorlar."

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarında köpeklerin de kullanıldığını belirterek, "Ama toprak mil olduğu için belli noktaların altını arama kurtarma köpeklerimiz hemen hissedemiyorlar. Onun için bir taraftan arama kurtarma timlerimiz, araç gereçlerimiz yoğun çalışma ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:30
  1. Araklı
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. sel

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