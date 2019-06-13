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Araklı’da sağanak yağış

Trabzon’un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 22:59
Araklı’da sağanak yağış

Trabzon’un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı.


Trabzon’un Araklı ilçesinde Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallerinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hasara yol açtı. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iki mahallede çalışma başlatıldı. Kapanan yollar kısa sürede tekrar ulaşıma açılırken, dere kenarında bulunan bazı işyerlerini su bastı.


Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin yaptığı açıklamada, bütün birimlerle sele müdahale ettiklerini belirterek, “Gerekli çalışmalar yapılıyor. Çok şükür can kaybımız yok” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:59
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