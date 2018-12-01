"Arakanlıların dönüşü için uluslararası güvence verilmeli"

Karadaği, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlılar için yeterli güvence sağlanmadan vatanlarına zorunlu dönüş yapmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rohingyalılar meselesinin, dünyanın en büyük sorunu olduğunu ve BM'nin de bunu kabul ettiğini ifade eden Karadaği, İslam dünyasındaki liderleri ve Müslüman halkları, bu azınlığın yaşadıklarına karşı kalbini ve vicdanını dinlemeye çağırdı.

Karadaği şöyle devam etti:

"En azından şu dönemde bu denli zulme uğrayan bir azınlık daha yok. Irkçılar, bu azınlık hakkında darp, öldürme, işkence, hapis, soykırım, tecavüz ve zorunlu göç gibi birçok insanlık suçu işledi. Dünya ise bu suçları sadece kınayarak sessizce izliyor."

Arakanlıların Bangladeş'teki kamplardan vatanlarına dönmesi için "kendi topraklarına dönme, onurlu yaşam hakkı, güvenliklerinin teminat altına alınması ve inanç özgürlüğü" gibi konularda uluslararası güvence almaları gerektiğini vurgulayan Karadaği, "Rohingyalı sığınmacılara, BM, büyük ülkeler ve onları topraklarından kovan (Myanmar) yönetim tarafından güvence verilmedikçe, zorunlu bir şekilde ülkelerine geri gönderilmeleri doğru değil. Bunun gerçekleşmesi, yeni bir trajedi ve daha büyük bir musibet demektir." ifadesini kullandı.

Eğer bir araya gelebilirse İslam ve Arap dünyasının yanı sıra büyük güçlerin bu konuda etkili olabileceğine dikkati çeken Karadaği, bunun tüm Müslümanlara ait insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, vicdanı olan herkese bu azınlığı koruması çağrısı yaptı.

Bangladeş'in, Myanmar'daki saldırılardan kaçarak ülkeye sığınan 700 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın topraklarına dönüşüyle ilgili planının gelecek ay yapılacak genel seçimlerin ardından yeniden ele alınabileceği bildirilmişti.

Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçtiğini duyuran Bangladeşli yetkililer, 15 Kasım'da, Arakanlıların mevcut koşullarda Myanmar'a geri dönmek istemediklerini ve onları buna zorlayamayacaklarını, dolayısıyla yeniden yerleşim planının şimdilik rafa kaldırıldığını kaydetmişti.

Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü ve yeniden yerleşim planının aralık sonunda yapılacak genel seçimler sonrası kurulacak yeni hükümet tarafından ele alınmasının muhtemel olduğu kaydedilmişti.

Arakan'da 2012'de fanatik Budistlerin öncülük ettiği şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi vahşice katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Olayların ardından on binlerce Arakanlı Müslüman ülke içindeki kamplara kapatılmıştı.

Sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlendiği iddia edilen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmış ve 10 bine yakın kişiyi katletmişti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.