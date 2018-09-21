'Arakanlılara karşı işlenen suçlar soykırımdır'

Parlamento, Birleşmiş Milletler’in Myanmar’daki Arakan Müslümanlarına karşı işlenen suçlara ilişkin hazırladığı raporunu doğruladı. Milletvekilleri, Myanmar’daki Arakan Müslümanlarına karşı işlenen suçların soykırım olduğunu, bu meselenin BM Güvenlik Konseyi’nden Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınmasını talep ettiler.

MÜSLÜMANLARA KARŞI YAPILANLAR DEHŞET VERİCİ'

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland kararın onaylanmasından sonra yaptığı açıklamada, “Müslümanlara karşı işlenen suçların trajik ve dehşet verici olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi. Freeland “Arakan’a adalet getirmek için uluslararası bir çaba sarf ediyoruz, bugün kabul edilen yasa bu yönde önemli bir aşamadır” ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: SUÇLULAR LAHEY'E

Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu geçtiğimiz Salı günü, Myanmar Ordusunun ve fanatik Budistlerin Arakanlı Müslümanlara soykırım uyguladığını kanıtlayan rapor yayınlamış, tespit edilebilen sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları gerektiği çağrısında bulunmuştu. Myanmar ordusunun Arakan, Kachin ve Şan eyaletlerinde sivillere yönelik en korkunç insanlık suçlarını işlediğini kanıtlarıyla birlikte ispat edilen raporda, “Soykırımın ana faili, Myanmar Silahlı Kuvvetleridir” ifadesi kullanılmıştı. Raporda, “Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve üst düzey komutanlara yönelik, güvenilir bir uluslararası yargı organı tarafından insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları hakkında soruşturma başlatılmalı ve bu kişiler yargılanmalıdır” çağrısında bulunuldu.