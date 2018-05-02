Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arakanlı vefalı gence Türkiye'den yardım eli

Arakan’da müslümanların yurtlarından sürülmesi sırasında anne ve babasını günlerce sırtında küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp’ün bu vefası, Türkiye’den karşılık buldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:26
Arakanlı vefalı gence Türkiye'den yardım eli

Arakanlı gencin kamptaki son durumunun İHA tarafından haber yapılmasının ardından Türkiye’den hayırseverler İnsan Yardım Vakfı ile bağışlarını Arakan’a ulaştırıyor. Arakan’daki zulümden kaçarken 7 gün boyunca anne ve babasını aynı anda sırtında iki kefe bulunan kendi yaptığı bir aparatla taşıyan Muhammed Eyüp’ün yaşadığı kampa ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı, kendisinin ve ailesinin tedavisi yaptırarak ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

18-05/01/iha-2-1525183778.jpg

YARIM ASIRDIR ZULÜM DEVAM EDİYOR

Yarım asırdan fazla bir süredir devamlı zulme uğrayan Müslüman Rohingya halkı, sürekli olarak Arakan’daki evlerinden ve topraklarını terk ederek göç etmek zorunda kalıyor. Ağustos 2017’de başlayan ve eşi benzeri olmayan son göç dalgasıyla Arakan’daki zulmün inanılmaz yüzü İhlas Medya Grubu tarafından dünya gündemine taşındı. Yaşanan son krizden bu tarafa yaklaşık 800 bin Müslüman yanlarına hiçbir şey almadan Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldı. Son göç dalgasıyla birlikte Bangladeş’te yaşayan Rohingya müslümanlarının sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı. Bunlardan 1.1 milyon kişinin kaydı tamamlandı. Kalanların kayıt işlemleri ise hala devam ediyor.

18-05/01/resimid_9511164.jpg

ANNE SAHRA HASTANESİND TEDAVİ ALTINA ALINDI

Muhammed Eyüp, yolda babasını kaybettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a annesi Asya Hatun’un tedavisi için istediği yardım çağrısında bulundu. Bu sessiz çığlık Türkiye’den karşılıksız kalmadı. İHH aracılığıyla Arakanlı gencin annesi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede kurulan Sahra Hastanesi’ne götürüldü. AFAD tarafından da desteklenen hastanede Muhammed Eyüp’ün, annesi Asya Hatun ve eşinin tedavileri gerçekleştirildi. 2008 yılından bu yana felçli olarak hayata tutunmaya çalışan Anne Asya Hatun’a tekerlekli sandalye de hediye edildi.

18-05/01/resimid_9511159.jpg

İHH, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki Kutupalong Kampı’nda hayatını sürdürmeye çalışan Muhammed Eyüp ve ailesine ayrıca insani yardım malzemesi ulaştırarak gerekli tüm ihtiyaçlarını karşıladı. İHH ekibi, bölgedeki şartların uygunluğuna göre Muhammed Eyüp’ün evini de yenileme imkanını araştırıyor.

18-05/01/resimid_9511162.jpg

MUHAMMET EYÜP KİMDİR ?

7 gün boyunca sepette taşıdığı anne-babasını zulümden kurtaran Arakanlı genç Muhammed Eyüp, zulme göz yumanlara insanlık dersi verdi. Akıllara kazınan fotoğraf karesinde yaşadığı korku yüzüne yansıyan genç, Myanmar’daki zulmün uzun süre unutulmamasını sağladı. Yalın ayak anne ve babasını omzundaki çift küfe ile taşıyarak insanlık dramının en acı karesi olarak hafızalara kazınan Muhammed Eyüp, zulümden kurtardığı babasını 2 ay önce kaybetti.

18-05/01/resimid_9511163.jpg

Anne Asya Hatun ise oğluna olan bağlılığını, "Tek oğlum olan Muhammed Eyüp’ün hayatta başarılı olmasını istiyorum. Ona iyi bir gelecek diliyorum. Dünyada oğlumdan başka hiçbir şeyim yok" cümleleriyle özetlemişti.

18-05/01/resimid_9511165.jpg

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:26
  1. Müslüman
  2. arakan
  3. ihh
  4. muhammed eyüp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arakanlı mültecilere Sadakataşı Köyü
    1. Arakanlı mültecilere Sadakataşı Köyü
    2. İlhan Kesici'den adaylık mesajı!
    3. Baycu Noyan'ı kim oynuyor?
    4. "Cuma'yı beklemeye gerek yok, CHP'nin..
    5. Filistinlilerden ABD'ye Gazze çağrısı
    6. ABD'nin truva atı ılımlı islam
    7. Sodayı bardakta içenler dikkat!
    8. Erzincan'da korkutan deprem!
    9. Arakanlı vefalı gence Türkiye'den..
    10. Karın yağları için 5 etkili besin
    11. Ümraniye Belediyesi kalıcı eserlerine..
    12. Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan..
    13. Başkan Uysal, 'Doğudan İstanbul'a..
    14. İstanbul Gençlik Festivali'ne yoğun ilgi
    15. Berlin'de Türkçe festival
    16. Muhalifler Kuzey Humus'u tahliye ediyor
    17. FED faiz kararını açıkladı
    18. Omuz kası yırtılması neden olur?
    19. K vitamininizin eksik olduğunu nasıl..
    20. Arabistan Osmanlı’nın düşüşünü fırsat..
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Limonlu su içmenin faydaları
    Limonlu su içmenin faydaları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!