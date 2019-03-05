0553 313 94 23

Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı

Farklı etnik gruplardan oluşan Arakanlı 84 örgüt, Myanmar ordusunun Arakan'daki soykırımdan sorumlu tutulması için Fransa'nın somut adım atması çağrısında bulundu

05 Mart 2019 Salı 17:43
Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı

ANKARA (AA) - Arakanlı farklı etnik gruplardan oluşan 84 örgüt, Myanmar ordusunun Arakan'daki soykırımdan sorumlu tutulması için mart ayında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüten Fransa'ya somut adım atması çağrısında bulundu.

Dünya genelinde farklı etnik gruplardan oluşan Arakanlı 84 örgüt, Myanmar ordusunun, Arakan'da işlenen insanlık suçu ve soykırım nedeniyle sorumlu tutulması için ortak açıklama yayımladı.

Almanya ile bu ay ilk kez ortak BM Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Fransa'ya çağrıda bulunan örgütler, Fransa hükümetinin soykırım suçlularının adalet karşısına çıkarılması için somut adım atması talebinde bulundu.

Myanmar ordusunun Arakan'da insanlığa karşı suç işlediğini ve soykırımdan sorumlu olduğunu ifade eden örgütlerin yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin köklerine güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşü için ve şiddet döngüsünün sona ermesi için ön şarttır. Burma halkı iç adalete erişimden yoksun bir şekilde açıklanamaz suçlardan acı çekiyor. Bu ay BM Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Fransa'ya somut adımlar atması için çağrıda bulunuyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce verdiği bir demeçte, Arakanlılara yönelik saldırıları "devam eden soykırım" şeklinde tanımladığı ve yapılan etnik temizliğin kınanması için harekete geçilmesi gerektiği yönündeki sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, Fransa'nın, Macron'un bu ifadelerine uygun hareket etmesi talebinde bulunuldu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:43
  1. Arakan
  2. BM
  3. Fransa
  4. Myanmar ordusu
  5. soykırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hemşehrilerimiz bu sefer bizi 5 yıllığına seçecek"
    1. "Hemşehrilerimiz bu sefer bizi 5..
    2. "İngiliz finans sistemi ve bankaları..
    3. Türkiye’nin ilk kuduz anti serumu..
    4. Başkan Ertürk, Başaran Kapalı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt'ta..
    6. İPTAL"Suud trollerin yeni hedefi..
    7. Mısır'da 156 kiliseye ruhsat verildi
    8. Kamyonet motosiklete çarptı
    9. Bakan Akar: "Bizim amacımız,..
    10. Yürek burkan olay! Yaşlı adamdan..
    11. "Türkiye'nin ilk kuduz antiserumu yıl..
    12. Üsküdar’da Özbek şahıs denize..
    13. New York borsası düşüşle açıldı
    14. Bilecik’te yaşanan toprak kayması..
    15. Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı
    16. TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı..
    17. Kapalıçarşı'da altın
    18. Yıldırım, Luys TV'ye konuştu
    19. Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı
    20. İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu..
    21. Harran otogarı hizmete sunuldu
    22. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi..
    23. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te..
    24. Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor:..
    25. Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası
    26. OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
    27. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
    28. İngiltere'de iktidar partisine..
    29. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    30. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar