Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arakanlı müslümanların çilesi bitmiyor... Şimdi de köy isimleri değişiyor

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali, Myanmar ordusunun Arakan'da köylerin adını değiştirdiğini ve bu durumun Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönüş sürecinde ciddi sorun olacağını açıkladı.

15 Nisan 2018 Pazar 20:18
Arakanlı müslümanların çilesi bitmiyor... Şimdi de köy isimleri değişiyor

Mahmud Ali, Dışişleri Bakanlığı Konukevi'nde düzenlenen "Visit Bangladesh 2018" programı kapsamında Türkiye, Fransa, Almanya, Kanada, Tayland, Filipinler, Güney Kore, Yeni Delhi, Hindistan, Brezilya ve Etiyopya'dan gelen 25 gazeteci ve akademisyeni kabul etti.

Burada katılımcılara ülke tarihi, mevcut sorunlar ve politikaları hakkında bilgi veren Mahmud Ali, Arakan krizi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için geçen kasım ayında bir anlaşma imzalandığını anımsatan Bakan Mahmud Ali, Müslümanlara ait evlerin yakılıp yıkıldığını anlattı. Mahmud Ali, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönseler bile yaşayacak yerleri olmadığına dikkati çekerek, "Kasım ayında Myanmar'a, anlaşmaya son şeklini vermek üzere bakanlarla ve sayın Suu Çi (Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı) ile görüşmeye gittim. Burada Suu Çii, bana Myanmar ordusunun köylerin adını değiştirdiğini söyledi." bilgisini paylaştı.

Kendisine Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların bilgisini gönderirken bunun sorun olmayacağının söylendiğini aktaran Mahmud Ali, "Bu bir problem çünkü bize diyecekler ki 'Özür dileriz ama Myanmar'da bu isimli bir köy yok.' Fiziksel olarak da köyler yerle bir edildi zaten." diye konuştu.

Mahmud Ali, "Dün de Cenevre'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Arakanlı Müslümanların geri dönüş sürecini üstlenmesi için bir anlaşma imzaladık." ifadelerini kullandı.

Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanları "Bengali" olarak nitelendirdiğine işaret eden Mahmud Ali, bu toplumun yıllardır Myanmar topraklarında yaşadığını ve bu iddiaların herhangi bir tarihi dayanağı olmadığını belirtti.

Mahmud Ali, Bangladeş hükümetinin, topraklarına geri dönmek istemeyen Arakanlı Müslümanları Bangladeş'in güney doğusunda bir adaya yerleştirmeyi planladığını ve adada yaşayacak kişilerin Muson yağışlarından etkilenmemesi için sığınaklar da inşa edeceklerini belirtti.

Myanmar'a yaptığı son ziyarette hükümetin Arakanlı Müslümanlar için evler inşa ettiğini anlatan Mahmud Ali, ancak bu evlerin Muson mevsimlerinde yaşamaya elverişli olmayacağını söyledi.

Arakanlı Müslümanlar krizini "oldukça karmaşık" olarak yorumlayan Mahmud Ali, "Süreç devam ediyor. Bekleyip göreceğiz. Türkiye ve tüm dünyaya bizi destekledikleri için teşekkür ederiz." dedi.

Mahmud Ali, mültecilerin sadece Bangladeş'in değil tüm dünyanın sorunu olduğunu vurguladı.

Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgaları nedeniyle Arakanlı Müslümanların sayısı 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM yetkilileri ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 20:18
  1. Arakanlı müslümanlar
  2. köy isimleri

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp22 sa önce
    Bu garipler çaresizlikte Filistinli Müslümanlardan geri kalmiyor. Aslinda pakistan veya Malezya ciddi ilgilense sorun çözüme ulaşır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  1. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  2. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  3. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  4. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  5. Dortmund'da sakatlık şoku!
  6. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  7. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  8. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  9. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  10. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  11. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  12. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  13. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  14. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  15. Bursaspor hazırlıklara başladı
  16. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  17. Timsah çalışmalara hemen başladı
  18. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  19. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  20. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?