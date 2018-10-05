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Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyorlar

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a sınır dışı edilmelerini durdurmayı reddetti.

05 Ekim 2018 Cuma 15:33

HindustanTimes'ın haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, savunma avukatı Praşant Bhuşan'ın, Myanmar'da zulme uğramaktan endişe eden 7 Arakanlı Müslümanın Hindistan'da kalmasına izin verilmesi yönündeki talebini kabul etmedi.

Hindistan'a yasa dışı yollardan girmekten 2012 yılında tutuklanan ve ceza evinde tutulan 7 Arakanlı Müslümanın, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine birkaç saat içinde Manipur'dan Myanmar'a sınır dışı edilmeleri bekleniyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Yabancılar Kanunu çerçevesinde ülkeye yasa dışı yollardan girmekten cezalarını çeken 7 Arakanlı Müslümanın Myanmar'a dönmeye istekli olduğu" ifadesi kullanıldı. Hindistan'ın Assam eyaletinde gözaltı merkezlerinde 32 Arakanlı Müslümanın tutulduğu belirtiliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Assam'daki Arakanlı Müslüman göçmenlere erişim izni istemiş, ancak bu talep kabul edilmemişti.

Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:33
  1. Myanmar
  2. Bangladeş
  3. Arakanlı Müslümanlar
  4. Hindistan

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