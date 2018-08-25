Arakanlı Müslümanlar zulmü protesto etti

Myanmar ordusunun uyguladığı şiddetten kaçarak komşu ülke Bangladeş'e ve sınır bölgelerine sığınan Arakanlı Müslümanlar, ordu müdahalelerinin 1. yıl dönümünde protesto gösterileri düzenledi.

Onbinlerce Arakanlı Müslüman mülteci, Bangladeş'teki 'dünyanın en büyük mülteci kampında' "Bir daha asla" pankartı açarak adalet talep etti.

Bir polis AFP'ye yaptığı açıklamada protestolara yaklaşık 40 bin Arakanlı Müslüman'ın katıldığını söyledi.

Arakanlı Müslümanlar evlerine geri dönebilmek için toplu dua da etti.

700 BİNDEN FAZLA ARAKANLI ŞİDDETTEN KAÇTI

Myanmar ordusu geçen yıl, bölgedeki silahlı militanların bazı polis karakollarına düzenlediği saldırı sonrası Arakanlı Müslüman azınlığa yönelik bir operasyon başlatmış, yüzbinlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

700 binden fazla Arakanlı Müslümanın şiddetten kaçtığı tahmin ediliyor. Arakanlı Müslümanlar, ordu ve silahlı grupların kendilerine tecavüz ettiğini ve işkence yaptığını söylüyor. Bölgeye giden gazeteciler bazı köylerin yakıldığını da belgelemişti.

Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun yaptığın "tipik bir etnik temizlik örneği" olduğunu açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, ordu saldırılarının sadece ilk ayında en az 730'u çocuk olmak üzere 6 bin 700'den fazla Arakanlı Müslüman'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü de Myanmar Ordusu'nun üst düzey komutanlarının Arakanlı Müslümanlara yapılanlar nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekten yargılanması gerektiğini söylemişti.

Myanmar ordusu ise sadece Rohingya Kurtuluş Ordusu'yla mücadele ettiğini ve sivilleri hedef almadığını iddia ediyor.-

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR ANLATIYOR

BBC'ye konuşan Arakanlı Müslümanlardan Aşiya Begüm, kampta "acınası" bir hayat sürdüklerini söyleyerek "Bu şekilde yaşamayı sürdüremeyiz, evimize gitmemize izin verin" dedi.

Myanmar hükümeti mültecilerin ülkeye geri dönmesi için Bangladeş ile anlaşmaya varmıştı ancak çok az sayıda Arakanlı Müslüman evine geri dönebildi. Arakanlı Müslümanların liderleri, güvenlikleri garanti edilene kadar geri dönemeyeceklerini söylüyor.

Myanmar ordusu daha önceki yıllarda da Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonlar düzenlemişti.

Nüfusun çoğunluğu Budist olan ülke, Arakanlı Müslamanlara vatandaşlık vermiyor.

Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanları 2014'teki nüfus sayımına da dahil etmemişti.