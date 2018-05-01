Arakanlı Müslümanlar için acil 'Muson' uyarısı!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bangladeş'teki kamplarda bulunan 200 bin Arakanlı Müslüman sığınmacının muson yağmurları tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, hazirandan eylül ayına kadar devam eden muson mevsiminde, kamplarda kalan Arakanlı çocukların sağlık durumlarından endişe ettiklerini söyledi.

Muson mevsimi öncesi 26 Nisan'da başlayan yağışların dahi Cox's Bazaar bölgesindeki kamplardaki sığınmacılara zarar verdiğini aktaran Boulierac, bölgede dün devam eden fırtınada özellikle barınaklardaki çocukların zor anlar yaşadığını anlattı.

200 BİN ARAKANLI MÜSLÜMAN SEL BASKINI VE TOPRAK KAYMASI RİSKİ ALTINDA



Boulierac, muson yağmurlarının bulaşıcı hastalık, kirli su, hijyen sorunu gibi riskleri de beraberinde getirdiğine vurgu yaparak, "Yaklaşık 55 bini çocuk olmak üzere 100 binden fazla kişinin sel baskını ve toprak kayması nedeniyle risk altında olduğunu tahmin ediyoruz. Muson yağmurlarının yoğunluğuna bağlı olarak bu rakamın 200 bin kişiye çıkması muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Christophe Boulierac, UNICEF olarak Bangladeş'teki kamplarda yaşayan çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BANGLADEŞ'E SIĞINANLARIN SAYISI 700 BİNİ AŞTI



BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.a

Kaynak : Dünya Bülteni