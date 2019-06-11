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Arakanlı mültecileri taşıyan tekne Tayland'da karaya oturdu

Arakanlı Müslümanları taşıyan mülteci teknesi ülkenin güneyindeki Ko Tarutao Adası yakınında karaya oturdu

11 Haziran 2019 Salı 19:57
Arakanlı mültecileri taşıyan tekne Tayland'da karaya oturdu

BANGKOK (AA) - Tayland'da Arakanlı Müslümanları taşıyan mülteci teknesinin ülkenin güneyindeki Ko Tarutao Adası yakınında karaya oturduğu bildirildi.

Tarutao Ulusal Deniz Parkı yetkilisi Kanjanapan Kamhaeng, Tayland ve Myanmar uyruklu kişileri taşıyan teknenin ada sahili yakınında kayalıklara oturduğunu belirtti.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan Tayland donanmasının tekneyi sahile çektiği, teknede 65 Arakanlı Müslüman mülteci ile Taylandlı mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Arakanlı mülteciler teknenin karaya çekilmesinin ardından işlemlerinin yapılması için göçmen merkezlerine sevk edildi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, yerel halka karşı kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 19:57
  1. Arakanlı mülteciler
  2. Myanmar
  3. Tayland
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