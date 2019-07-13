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Arakanlı kız çocuğundan BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ne mektup

Bangladeş'teki kamplardan ailesiyle İrlanda'ya göçen Arakanlı kız çocuğu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'ye mektup yazarak derme çatma kamplarda kalan on binlerce çocuk için yardım istedi- 11 yaşındaki Jamalida Rafique:- "Benim asıl mesajım, güce sahip olan kişilerin rol model olması gerektiğiydi. Biraz daha fazla bir şeyler yaparlarsa değişimi getirebilirler. Çocuklar gelecektir. Eğitim özgürlüğü çok önemli. Bizlerin geleceğinin yok edilmesine izin vermemeliyiz"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:08
Arakanlı kız çocuğundan BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ne mektup

DAKKA (AA) - Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'teki kamplardan ailesiyle İrlanda'ya göçen Arakanlı kız çocuğu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi'ye hitaben yazdığı mektupta, derme çatma kamplarda kalan on binlerce çocuk için yardım istedi.

İrlanda'da yaşayan 11 yaşındaki Jamalida Rafique, mektubunda BMMYK'den, Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı çocuklar için yardım talep ederek, "Gidecek yerleri yok. Evimiz diyecekleri bir yerleri yok. Üstlerinde düzgün kıyafetleri, ayaklarında ayakkabıları yok. Okuyacak kitapları yok. Gidecek okulları yok." diye yazdı.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampından ailesiyle İrlanda'ya göç eden Jamalida, mektubunda, 2017 ve 2018'de babasıyla birlikte ziyaret ettikleri kampta, mülteci çocukların çektiği sıkıntılara şahit olduğunu belirtti.

Jamalida mektupta, "Onların çektikleri acıları gözlerinizle gördünüz. Bu acıları kendi gözlerimle gördüm. Onların çektiği sıkıntıları dile getirmekte söz sahibisiniz. Değişim için gücünüz var. Bir evi ve umudu olmayan çocuklara umut olabilirsiniz. Lütfen, pek çok kişinin benim için yaptığı gibi bu çocukların eğitimi için harekete geçin. Yeni hayatımda bana sunulduğu gibi, lütfen onlara bir şans verin. Bütün çocukların benim gibi eğitim görmeye ihtiyacı var. Tüm çocukların umuda ihtiyacı var. Tüm çocukların bir geleceğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İrlanda'daki yeni hayatında sahip olduğu imkanlardan bahseden Jamalida, bu tür imkanlara Arakanlı mülteci çocukların da sahip olmasını dilediğini belirtti.

Jamalida'nın çizdiği resimdeki Arakan'da, yanan evlerin arasında başını dizlerinin arasında alarak oturan çocuk, on binlerce çocuğun umutsuz yaşamlarını yansıtıyor.

Kız çocuğunun gönderdiği bir başka resimde de kitaplar ve beyaz bir kuşun olduğu odasında ders çalışan bir genç, dünya genelinde zor durumda yaşayan çocukların hayali olarak tasvir ediliyor.

Jamalida'nın yakın akrabaları hala Bangladeş'teki kamplarda kalıyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Jamalida, böyle bir mektup yazmak ve resimler çizmek için kendisine ilham veren şeylerden bahsederek, "Anneannem, amcalarım, halamlar ve kuzenlerimle hemen hemen her gün konuşuyorum. Kuzenimden üzücü hikayeler duyuyorum. Onlar eğitim alamıyor. 2017 ve 2018'de Kutupalong mülteci kampını ziyaret ettiğimde, hiçbir şey yapmayan pek çok çocuk gördüm." şeklinde konuştu.

Jamalida, Grandi'ye yolladığı mektup ve resimlerde, Myanmar'da maruz kaldıkları baskı ve zulümden kaçan Arakanlı Müslümaların Cox's Bazar'daki kalabalık ve bakımsız kamplarda yaşadıkları sıkıntıları ifade etmek istediğini belirtti.

Grandi'nin İrlanda'ya geleceğini duyduğunda, ona çizdiği resimleri ve yazdığı mektupları yollamak istediğini babasına söylediğini belirten Jamalida, "Benim asıl mesajım, güce sahip olan kişilerin rol model olması gerektiğiydi. Biraz daha fazla bir şeyler yaparlarsa değişimi getirebilirler. Çocuklar gelecektir. Eğitim özgürlüğü çok önemli. Bizlerin geleceğinin yok edilmesine izin vermemeliyiz." diye konuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:08
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Filippo Grandi

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