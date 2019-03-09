0553 313 94 23

Arakanlı kadınlara TDV'den eğitim

TDV, Bangladeş Kutupalong kampındaki Arakanlı kadınlara yönelik açılan dikiş atölyesi ilk mezunlarını verdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:47
Arakanlı kadınlara TDV'den eğitim

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bangladeş Kutupalong kampındaki Arakanlı kadınlara yönelik açılan dikiş atölyesi ilk mezunlarını verdi.

 

Türkiye Diyanet Vakfı, ülkelerinde şiddetten kaçarak Bangladeş’teki kamplarda zor koşullarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yanında olmaya devam ediyor. Vakıf tarafından, kamplarda yaşayan kadınların zamanlarını değerlendirmeleri ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla açılan dikiş atölyesine katılan 40 Arakanlı kadın, mezun oldu.

 

Günü yardım kuyruklarında veya hiçbir şey yapmadan geçiren Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların birçoğu, başta Türkiye’den bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren STK’ların katkılarıyla, eğitimden, meslek edindirme kurslarına kadar pek çok sosyal aktivitelere katılma imkânı buluyor. Özellikle çocuklar ve kadınlar için hiçbir sosyal imkânın bulunmadığı kamplarda, kadın ve erkeklerin düzenli işleri ya da meslekleri yok. Çocuklar ise eğitimden mahrum durumda.

 

Kamplarda yaşayan Arakanlı kadınlar için meslek edindirme ve maddi durumlarına katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan dikiş atölyesi kurslarına katılan kadınlar üç aylık eğitimin ardından kurstan mezun olarak, sertifika almaya hak kazandı. Ayrıca kursiyerlere bir dikiş makinesi de hediye edildi. Kursiyerler tarafından atölyede dikilen kıyafetler ise kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

 

Arakanlı ailelerin, kamplardaki en önemli sorunlarından biri olan hijyen nedeniyle, ciddi hastalıklar baş gösteriyor. Türkiye Diyanet Vakfı açtığı meslek edindirme kursları kapsamında dikiş atölyesinin yanı sıra, Türk Tepesi diye adlandırılan bölgede bir de sabun atölyesi kurdu. Kamplarda yaşayan mülteciler tarafından atölyede üretilen sabunlar kamp bölgesinde yaşayan ailelere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

 

TDV Yurt dışı Hayri Hizmetler Uzmanı Abdullah Uçak, buradaki insanların meslek edinmeleri için kurulan atölyeler sayesinde, kursiyerlerin evlerine döndüklerinde bu işi yapabileceğini belirterek, "Bizim hedefimiz insanlara temel insani yardım malzemesinin yanı sıra hem sosyal olarak hem de eğitimlerine katkı sağlamak” dedi.

 

Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı ailelerin yaşadığı Bangladeş kampları içerisinde mültecilerin temiz suya ulaşımından, eğitime kadar pek çok alanda yaşam şartlarını iyileştirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    89 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
    1. 89 yaşındaki kadın yangında hayatını..
    2. Trabzonspor scout ekibinden Tim..
    3. Eczacılara "pregabalin" uyarısı
    4. Güneş ve Kocaman olaylı maçtan 326 gün..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI
    6. Sarı yelekliler ‘Kararlı hareket’ için..
    7. Genelkurmay Başkanlığı son dakika..
    8. AK Parti Milletvekili Tüfenkci,..
    9. "Kusura bakmasın herkes frene basacak"
    10. AK Parti’de adaylar çalışmalara hız..
    11. Ordu'da yangın: 1 kişi öldü
    12. Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu’ndan..
    13. İSKİ'den yerli ve milli araç hamlesi
    14. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    15. "Şimdi CHP üzerinden kanallar açarak..
    16. Aslan’dan taraftara çağrı
    17. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    18. Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü
    19. SANKO Okullarında çocuk psikolojisi..
    20. Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor!..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı