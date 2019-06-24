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Arakan'daki internet kesintisine tepki

İnsan hakları savunucuları tarafından yayınlanan ortak bildiride, hükümetin internet yasağına tepki gösterilerek erişimin yeniden sağlanması çağrısı yapıldı

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:35
Arakan'daki internet kesintisine tepki

YANGON (AA) - Myanmar'da insan hakları savunucuları, Arakan eyaletinde hükümet tarafından kesilen internet erişiminin bir an önce yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Ülkede ifade özgürlüğünü savunan gruplar ve kişiler tarafından yayınlanan ortak bildiride, hükümet tarafından geçen hafta perşembe günü geç saatlerde uygulamaya konulan internet yasağına tepki gösterilerek, bölgede bir milyondan fazla kişinin internete erişim sağlayamadığı belirtildi.

Bildiride, interneti önceden haber vermeden veya sınırlamaksızın kapatma kararının ifade ve bilgi alma özgürlüğü haklarının "açıkça ihlali" olduğu vurgulandı.

Bildiride ayrıca, hükümete telekomünikasyon yasasını gözden geçirme ve uluslararası standartlara uygun olarak değiştirme çağrısında bulunuldu.

"Myanmar İfade Özgürlüğü" isimli yerel insan hakları savunma örgütünden Yin Yadanar Thein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalette hükümet askerleri ile Budist isyancı bir grup arasında çıkan silahlı çatışmalara işaret ederek, "Yasak silahlı çatışmaları azaltmaz, ayrıca yetkililerin sivilleri çatışmalardan ve etkisinden korumasına da yardımcı olmaz. Dolayısıyla, yasağın bir an önce ve kayıtsız şartsız kaldırılması gerekiyor." dedi.

Myanmar hükümeti, son aylarda, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü ile hükümet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Arakan eyaletinin kuzey kesiminde 8, komşusu Chin eyaletinde de bir bölgede tüm mobil servis sağlayıcılarının internet erişimini geçici olarak engellemişti.

Myanmar ordusu, ocakta 13 polisin öldüğü, 9 polisin yaralandığı saldırıdan sonra Budist Arakan Ordusunu terörist örgüt ilan etmişti.

Eyalette son dönemde örgüt üyeleri ve askerler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden olduğu ifade ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü tarafından geçen ay yayımlanan bir raporda, Myanmar ordusu, Arakan eyaletinde düzenlediği yeni askeri operasyonlarla savaş suçları ve insan hakları ihlalleri işlemekle itham edilmişti.

Myanmar ordusunun Budist Arakan Ordusu örgütü ile mücadelede, ocak ayından bu yana ayrım gözetmeksizin devam eden saldırılarda sivilleri öldürdüğü ve yaraladığı ifade edilen raporda, Myanmar ordusu yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar ve işkence yapmakla suçlanmıştı.

Örgüt tarafından belgelenen ihlallerinin çoğundan Myanmar ordusu sorumlu tutuluyor olsa da raporda, Arakanlı Budist isyancı grubun da kaçırma olayları ve tehdit gibi sivillere yönelik birtakım suistimallerde bulunduğu ve sivilleri tehlikeye attığı belirtilmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, yerel halka karşı kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 22:35
  1. Arakan
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