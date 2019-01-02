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Arakan'da 2 bin 500 kişi daha yerinden edildi

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, geçen ay Myanmar ordusu ve Arakan Kurtuluş Ordusu arasında başlayan çatışmaların 2 bin 500 kişiyi göçe zorladığını kaydetti

02 Ocak 2019 Çarşamba 21:02
Arakan'da 2 bin 500 kişi daha yerinden edildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Arakan'da yaşanan çatışmalarda yaklaşık 2 bin 500 kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Haq, günlük basın brifinginde, geçen ay Myanmar ordusu ve Arakan Kurtuluş Ordusu arasında başlayan çatışmaların 2 bin 500 kişiyi göçe zorladığını ifade etti.

Sözcü Haq, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin, yerinden edilenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye ekip gönderdiğini belirtti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmiyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ise Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.



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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 21:02
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