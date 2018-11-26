Arakan halkına "Cansuyu" oldular

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Arakan Kampları’ndaki yardım çalışmalarına devam ediyor.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bölgede daha önce sağlık, barınma, gıda dağıtımları ve acil insani yardımlar gibi birçok faaliyette bulunan Cansuyu ekiplerinin, temiz su ihtiyacını karşılamak için su kuyusu açılışları yaptığı ve bu kapsamda Myanmar’ın Sittwe şehrine bağlı Meziligong, Keykupara, Piyalişigonk, Hussum köylerinde 48 temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirildiği belirtildi.



İçerisinde pirinç, şeker, tuz, soğan, patates, yağ gibi temel gıda maddelerinden oluşan ve bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak paketlerin bölgede bulunan 15 bin muhtaca ulaştırıldığı dile getirilen açıklamada ayrıca, şehrin farklı bölgelerinde hayırsever vatandaşların bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarının kesilerek, yaklaşık 3 bin muhtaca dağıtıldığı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Arakan Koordinatörü Bayram Numan Köksal, bölgedeki çalışmalarının iki türlü öneminin olduğunu aktararak, "Bölgede ciddi anlamda temiz su sıkıntısı yaşanıyordu. Gündelik kullandıkları malzemeleri bile yağmur sularından temin ediyorlardı ve bu da birçok hastalığa yakalanmalarına sebep oluyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Köksal, açıklamada şunları dile getirdi:

"Cansuyu Derneği olarak açtığımız 48 su kuyusu ile bölgedeki temiz su ihtiyacını karşılamış olduk. Arakanlılar yardımlar yapılırken Türk bayrağımızı görüyorlar ve Türkiye bizim yanımızda, bizi unutmadılar diye umut içinde yaşıyorlar. Bölgeyi kalkındırmak için daha birçok projelerimiz var. "Önümüzdeki süreçte canlı hayvan dağıtımı, medrese ve mescid yaptırmayı planlıyoruz. Cansuyu Derneği olarak, bölgedeki insanlara destek olmaya devam edeceğiz."









