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Arafat'ta fırtına etkisini arttırdı! Kabe hiç böyle görüntülenmemişti

Mekke'yi etkisi altına alan fırtına Kabe'de ilginç görüntülere sebep oldu. Arefe günü değiştirilmesi planlanan Kabe örtüsü fırtına sebebiyle açıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 23:20
Arafat'ta fırtına etkisini arttırdı! Kabe hiç böyle görüntülenmemişti

20 Ağustos'ta değiştirilmesi planlanan Kabe örtüsü meydana gelen fırtına sebebi ile açıldı. 

20 Ağustos'ta değiştirilmek üzere sökülen Kabe örtüsü Mekke’de meydana gelen fırtına sonucu açıldı.

Kâbe’nin büyük bir kısmını daha önce hiç açık görmeyen hacılar şaşkınlık yaşadı. Arafat’a doğru yola çıkan hacı adayları fırtına sebebi ile zor anlar yaşarken, Kâbe’nin örtüsünün açılması hacı adaylarını korkuttu. 

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen Kabe örtüsünün değiştirilme işlemi saatler sürüyor.

Arefe akşamı değiştirilmeye başlanan Kabe örtüsü, bayram sabahına kadar değiştirilmiş oluyor. Saf ipek ve 4 altın parçadan oluşan 47 metre uzunluğundaki Kabe örtüsünün üzerinde altın ve gümüş işlemeli ayet ve dualar da bulunuyor. 

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 23:20
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