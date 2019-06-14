Araçtan 80 bin liralık kaçak cep telefonu ekranı çıktı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan kaçak cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan kaçak cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe girişinde rutin denetimlerini yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Göksun istikametinden gelen M.Y.’nin kullandığı panelvanı, durumundan şüphelenerek durdurdu. Araçta yapılan aramada 569 adet kaçak cep telefonu ekranı bulundu. Piyasa değeri 80 bin liranın üzerinde olan kaçak cep telefonu ekranlarına el konuldu.

Araç sürücüsü M.Y. hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.