Araçta sıkışan iki kişi AKS ekiplerince kurtarıldı

Muğla’da medyana gelen kazada kamyon içinde sıkışan iki kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ula-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında gıda taşıyan Yalçın Kalkan yönetimindeki 35 AJ 9032 plakalı kamyon, rampa aşağı inerken kaçış rampasına yakın bölgede virajı alamayarak yan yattı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir İtfaiye AKS ekibi, 112 Acil Yardım ambulansı ve trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Menteşe Grup amirliği AKS ekipleri sürücü Yalçın Kalkan ve yanında bulunan yolcuyu sıkıştıkları ön konsoldan kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan vatandaşın ayak bileğinde kırık olduğu, sürücünün ise durumunun hafif olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri taraıfndan kurtarma çalışması esnasında ulaşım Muğla istikametine kısa süreliğine kapatıldı. Kamyon bulunduğu yerden çekici ile kaldırılarak yol ulaşıma tekrar açıldı.