0553 313 94 23

Araçta kanlı infaz... Tam 12 kurşun!

ADANA’nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışanÿBahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 06:18
Araçta kanlı infaz... Tam 12 kurşun!

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1789 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan peş peşe ateşlenen silah sesini duyup, dışarıya çıkan vatandaşlar, kimliği belirsiz bir kişinin 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracın yanından koşarak uzaklaştığını gördü. Aracın yanına gelenler, şoför mahallindeki kişinin yaralı olduğunu görünce durumu polise ve 112 Acil’e bildirdi.

Olay yerine sevk eden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin kimlik tespitinde adının Bahattin Erol olduğu ve bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.

12 KURŞUN İZİ

Polisin yaptığı çalışmada, hafif ticari aracın ön camında 12 kurşun izine rastlanırken, çevresinde ise çok sayıda boş kovan bulundu. Erol’un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 06:07
  1. Adana
  2. adana
  3. son dakika
  4. saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soruşturmanın ucu CHP'ye uzandı... Oğlu ve kızı...
    1. Soruşturmanın ucu CHP'ye uzandı.....
    2. Kanada'da Mısırlı bakandan muhaliflere..
    3. Cinayetle sonuçlanmıştı... Ayrıntıları..
    4. Araçta kanlı infaz... Tam 12 kurşun!
    5. Trump, 45 senatörle Türkiye'yi görüştü
    6. ABD'den komik açıklama: Düşürmüş..
    7. Türkiye'nin kanını dondurmuştu.....
    8. Düğünde dehşet... Damadı öldürdüler
    9. Libyalı ve ABD'li yetkililerden..
    10. Somali'den "Katar" açıklaması
    11. ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçi..
    12. Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç..
    13. D-100 Ankara istikametinde kaza: 4..
    14. Hakan Atilla Türkiye'ye gönderildi
    15. Çocuk damadın en mutlu günü ölüm günü..
    16. Düğünde çıkan kavgada silahla vurulan..
    17. Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme!..
    18. İstanbul’da görülen Batı Nil virüsünün..
    19. Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısı..
    20. ABD'li ve Kuveytli askeri yetkililer..
    21. Boris Johnson'un soy ağacı kime..
    22. Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle..
    23. Avustralya'dan çok konuşulacak karar!..
    24. Gümüşhane'de bir maden firmasının atık..
    25. Bitlis'teki trafik kazası
    26. Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz..
    27. Mısır, İsrail'in Doğu Kudüs'te..
    28. Terör devleti İsrail, sondaj..
    29. ABD'den Rusya ve Esed rejimine "İdlib"..
    30. Bitlis'ten acı haber! 1 asker şehit
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?