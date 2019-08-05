0553 313 94 23

Araçlarıyla yola çıkacak tatilciler bunlara dikkat

Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, Kurban Bayramı’nda araçlarıyla yola çıkacak tatilcilere araç bakımları konusunda bilgiler verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:13
Araçlarıyla yola çıkacak tatilciler bunlara dikkat

Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, Kurban Bayramı’nda araçlarıyla yola çıkacak tatilcilere araç bakımları konusunda bilgiler verdi.


Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber, tatile araçlarıyla gidecek vatandaşlara araçlarının düzenli bakımlarını yaptırması gerektiğini söyleyen Genç, daha sağlıklı bir yolculuk için orijinal ve anti bakteriyel filtre değişimi yapılmasının altını çizdi. Ayrıca lastiklerin sıcaklarda daha da önem arz ettiğini ve ömrünü tamamlamış lastiklerin daha fazla kullanılmadan acilen değişmesi gerektiğini belirtti.


Bakımların periyodik olarak ve yola çıkmadan önce yapılmasının büyük önem arz ettiğini söyleyen Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, “Öncelikle bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramda özellikle şehirler arası seyahat planı olan, uzun yola çıkacak olan araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar var. Bunlardan başlıca aracın periyodik bakımını zamanında yaptırıyor olmak ve bunu yola çıkmadan önce yaptırıyor olmak. Araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımız için bu konunun altını çizmek istiyoruz özellikle. Aracın yağ ve filtre bakımları çok önemli ve özellikle polen filtresi bu sıcak havalarda çok büyük önem arz ediyor. Antibakteriyel polen filtresi kullanılmalı ki,sağlığımızı da koruyalım. Pisliklerden arındırılmış havanın bize gelmesi için, orijinal ve anti bakteriyel polen filtresinin kullanımı da çok önemli. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Filtre değişiminin öneminden bahsettiğimiz gibi, klima gazı da çok önemli bir unsur. Klima gazı seviyesi kontrol edilerek tamamlanmalı çünkü istenilen seviyelere ulaşmamış olması bu sıcak havalarda vatandaşları yolculukta çok daha sıcak bir havaya maruz bırakacaktır.Bunun yanı sıra, sıcak havalarda lastikler de çok önem arz eder hale geldi. Araçların lastikleri kendi hava basınç değerinde olmalı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin daha fazla kullanılmadan acilen değiştirilmesi gerekiyor. Aracın fren grubunun da yola çıkılmadan önce kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlar araçlarla yola çıkacak vatandaşlar için en hassas konular” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te 7 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi
    1. Siirt’te 7 bin 490 paket kaçak sigara..
    2. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    3. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    4. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    5. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    6. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    7. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    8. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    9. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    10. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    11. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    12. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    13. Hava Harp Okulundaki darbe..
    14. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    15. Merkez Bankası:"Finansal istikrarın..
    16. Asya borsaları
    17. MB, yabancı para zorunlu karşılık..
    18. WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor!
    19. Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır
    20. Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa..
    21. GÜNCELLEME- Libya'da Hafter..
    22. CHP'li Belediye başkanı özel şoförünü..
    23. Avrupa borsaları
    24. Hobi bahçeleri Büyükçekmeceli..
    25. Modern pentatlonda Avrupa'da kota..
    26. Konya'da otomobil kanala düştü: 1 ölü
    27. CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin..
    28. Giresunlu karı-koca trafik kazasında..
    29. Sincan Belediyesinden dev arsa yatırımı
    30. Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk..
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz