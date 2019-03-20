Araçların şasi numaralarını değiştirip satanlar yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, yurt dışından usulsüz şekilde araç getirerek motor ve şasi numaralarını değiştirip araçları satan 5 kişiyi, düzenlediği operasyonla yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, yurt dışından usulsüz şekilde araç getirerek motor ve şasi numaralarını değiştirip araçları satan 5 kişiyi, düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından usulsüz yöntemler kullanarak getirdikleri araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek satmaya çalışan 5 kişi, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 3 aydır takibe alındı. Yapılan takip ardından düzenlenen operasyonla 5 zanlı gözaltına alındı. Toplamda 13 ayrı aracın getirildiği tespit edilen takipte, bu araçların motor ve şasi numaralarının değiştirme işlemi yapıldığı belirlendi. Değiştirme işlemi yapılan bu arabaların, vatandaşlara satılarak haksız kazanç sağlandığı bilgisine ulaşıldı. Suçluların, dikkat çekmemek için araçları başka illerde satarak özellikle 1999-2004 yılları arasındaki üretilmiş araçları seçtikleri tespit edildi.

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