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Araçları orijinal kilometrelerini düşürüp hasarlarını gizleyerek satmışlar

Orijinal kilometrelerini düşürdükleri ve hasarlarını gizledikleri ticari taksi olarak ve şirketlerde kullanılan araçları internet sitelerine ilan vererek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı- Şüphelilerin, muayene hizmeti veren anlaşmalı firmada kontrol ettirdikleri araçlar için sahte ekspertiz raporu düzenledikleri öne sürüldü

18 Temmuz 2019 Perşembe 23:18
Araçları orijinal kilometrelerini düşürüp hasarlarını gizleyerek satmışlar

ANKARA (AA) - Ankara'da orijinal kilometrelerini düşürdükleri ve hasarlarını gizledikleri araçları internet siteleri vasıtasıyla sattıkları öne sürülen 7 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerindeki ilanlarda araçların orijinal kilometreleri ve hasar kayıtlarının değiştirildiği, donanım özellikleriyle ilgili yanıltıcı bilgiler verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu 7 zanlı gözaltına alındı.

- Kazalı araçları "emsalsiz" diye satmışlar

Şüphelilerin, şirketlerde veya ticari taksi olarak kullanılan kilometreleri yüksek, hasarlı ve arızalı araçları ucuz fiyata aldıkları, temizlik, direksiyon kaplama, aksesuar değişikliği ve boya rötuşları gibi işlemlerin ardından orijinal kilometrelerini düşürdükleri ve "çiçek gibi", "hatasız-boyasız", "kusursuz-emsalsiz" diyerek internetten sattıkları belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerin müşterilerle anlaşmak için bazı araçların donanım özelliklerini yüksek gösterdikleri, satış işleminin ardından alıcılara, araçları kilometre ve hasar geçmişini bilerek satın aldıklarına dair protokol imzalattıkları öne sürüldü.

- Kendilerini polis olarak tanıttıkları iddiası

Araçların muayenesinin daha önce anlaşılan firmada yaptırıldığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin, orijinal kilometresi düşürülen hasarlı araçları satarken güven kazanmak için kendilerini polis olarak tanıttıkları iddia edildi.

Zanlıların, dolandırıldıklarını anlayan alıcıların kendilerine ulaşamamaları için telefon numaralarını değiştirdikleri ya da sattıkları araç için daha düşük fiyat teklifi verdikleri, geri aldıkları araçların parasının tamamını iade etmeyerek kalan tutar için düzenledikleri senetleri ödemedikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin, orijinali 5 bin olan aracın kilometre sayacını sıfırladıkları, koltuklarına poşet geçirerek fabrikadan yeri çıkmış görünümü verdikleri, aracı alım-satım işi yapan arkadaşlarına "sıfır kilometre" diyerek sattıkları iddia edildi.

- "Beni nasıl buldunuz?"

Ekiplerce düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan E.Ü. de yakalandı.

Şüphelinin, kendisini yakalayan polislere "Beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu öğrenildi.

Zanlıların, Ankara ve çeşitli illerdeki 60 kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde araçların orijinal kilometrelerini düşürmekte kullanılan cihazlar, sahte "computest ekspertiz" raporları, çok sayıda araç ruhsatı, orijinal kilometreleri düşürürülen araçlar ile yüklü miktarda para ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:18
  1. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
  2. dolandırıcılık operasyonu
  3. Sayaç

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