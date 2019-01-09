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Araçlara zarar veren madde bağımlısı hükümlü yakalandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:31
Araçlara zarar veren madde bağımlısı hükümlü yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de açık cezaevinden izne çıkan ve uçucu madde kullandığı öne sürülen mahkum, park halindeki araçlara zarar verdi, eline sürdüğü salça ile duvara yazı yazdı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve izne çıkan madde bağımlısı Ümit Uğur K, şehir dışında olan ağabeyi Hüseyin K'nin 15 Mayıs Mahallesi'ndeki evinin kapısını kırarak bir süre evde kaldı.

Soluduğu uçucu maddenin etkisinde kalan Ümit Uğur K, sokağa çıkarak yolda bulduğu parke taşlarını park halindeki iki otomobile atarak camlarını kırdı, araçların kaportalarına zarar verdi.

Yarın cezaevine teslim olması gerektiği öğrenilen hükümlü, daha sonra eline sürdüğü salçayla evin duvarına "Çerkez Cengiz" yazdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri, hükümlüyü yakaladı.

Öte yandan antrenörlük yapan baba Zafer K, gazetecilere yaptığı açıklamada, madde bağımlısı oğlunun izne çıkmaması için uğraştığını belirterek, "Mahalle muhtarına oğlumun çevreye zarar verebileceğini söyledim. Oğlum izne gelip madde kullanmış. Mahalleye de zarar vermiş. Bir baba olarak yardım bekliyorum. Gelirim yok. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evlerini 2016'da ateşe veren Ümit Uğur K'nin, daha önce de 15 Mayıs Mahallesi'nde çıktığı bir binanın çatısından tuğla ve kiremitleri sokağa fırlatarak araçlara zarar verdiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:31
  1. Cezaevi
  2. hükümlü
  3. Madde
  4. Mahkum
  5. uyuşturucu

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