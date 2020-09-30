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Ekonomi Araçlar sahiplerine kötü haber
Ekonomi

Araçlar sahiplerine kötü haber

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:26:00 -
Araçlar sahiplerine kötü haber

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine 14 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Zam pompaya yansıyacak

EPGİS, benzine gelen söz konusu zammın bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

İstanbul'da 6,71 liradan 6,85'e yükselen benzinin litresi, Ankara'da 6,76'dan 6,90'a İzmir'de ise 6,78'den 6,92 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, nasıl hesaplanıyor

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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