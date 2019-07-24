Bursa’nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri huzur uygulamalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde Atatürk Bulvarı, Lazlar camii önünde yapılan uygulama sırasında birçok kişi ve araç sorgulandı. Araçlar didik didik arandı. Sürücülerin ve araçlarda bulunan vatandaşların kimlik sorguları yapıldı. Uygulamalar sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yapılan denetimler hem sürücüleri, hem de vatandaşları memnun ediyor.