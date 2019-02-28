Aracıyla selde mahsur kalan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı İsrail’de etkili olan şiddetli yağış sonucu aracıyla sel sularına kapılarak mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İsrail’de etkili olan şiddetli yağış sonucu aracıyla sel sularına kapılarak mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İsrail’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bir sürücü aracıyla Arazim Vadisi bölgesinde sel sularına kapıldı. İhbar telefonunun ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücünün yardımına koştu. Ekipler, aracının üzerine çıkarak dakikalarca yardım bekleyen sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

Sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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