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Aracıyla kaldırıma çıkan suç makinesi, geri gelip polis aracına çarparak kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti başta olmak üzere 8 ayrı suçtan aranan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:21
Aracıyla kaldırıma çıkan suç makinesi, geri gelip polis aracına çarparak kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti başta olmak üzere 8 ayrı suçtan aranan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin polisle yaşadığı kocalamaca sırasında aracını kaldırıma sürmesi, ardından geri gelip sivil polis aracına çarparak kaçtığı görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce son olarak 20 Haziran 2019 tarihinde hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılan firari şüpheli H.K. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Yayla Mahallesi’nde yakalandı. H.K., daha önce Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kaldığı ikametin belirlenip ikametine yapılan baskın sırasında 3. kattan atlayarak kaçtı. Barbaros Caddesi’nde aracıyla kıstırıldığında polis aracına çarparak kaçmayı başaran ve 20 Haziran tarihinde ise yakalanacağını anlayınca bırakıp kaçtığı araç içerisinde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilen H.K., bu kez kurtulamadı. H.K.’nın Barbaros Caddesi’nde aracıyla kıstırıldığında polis aracına çarparak kaçmayı başardığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.K.’nin yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile yağma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, basit yaralama, mala zarar verme, hırsızlık olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.


H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:21
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