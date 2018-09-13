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Aracıyla kalabalığın içine dalmıştı! Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Dün Çin'de sabıkalı bir sürücünün arazi aracıyla kalabalığın içine dalması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:57
Aracıyla kalabalığın içine dalmıştı! Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Çin'in Hunan eyaletinde sabıkalı bir sürücünün aracıyla ilçe meydanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Hıngyang yerel hükümetinden yapılan açıklamada, dün Hıngdong ilçesinde 54 yaşındaki Yang Zanyun'un SUV tipi aracıyla şehir meydanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu ölenlerin sayısının 11’e yükseldiği, 44 yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

ARACINDAN İNİP KÜREKLE SALDIRDI

Sürücünün, kalabalığın üzerine sürdüğü aracından inip meydandakilere kama ve kürekle saldırdığı kaydedildi.

Suç dosyası kabarık olan Yang'ın geçmişte uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kundaklama ve saldırıdan hüküm giyerek cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Yerel hükümetin açıklamasında olay "kasten ve toplumdan intikam alma psikolojisiyle düzenlenmiş bir eylem" olarak nitelendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:57
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